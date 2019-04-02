Yusuf Akın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA DEMİRCİ belediye başkan adayı olan Yusuf Akın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA DEMİRCİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yusuf Akın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA DEMİRCİ adayı Yusuf Akın kimdir? BTP MANİSA DEMİRCİ adayı Yusuf Akın yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Akın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA DEMİRCİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Akın DEMİRCİ ilçesinde % 0,43 oranında oy almıştır. DEMİRCİ ilçesinde % 0,43 oranında oy olan Yusuf Akın adlı BTP adayı toplamda 113 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA DEMİRCİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.