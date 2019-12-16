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Yusuf Aslan'ın acı günü

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti teknik personeli Yusuf Aslan'ın annesi Zeliha Aslan vefat etti.

16.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:44Yusuf Aslan'ın acı günü
Gazeteciler Cemiyeti teknik personeli Yusuf Aslan'ın annesi Zeliha Aslan vefat etti.

basının sevilen emektarlarından, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti teknik elemanı Yusuf Aslan'ın annesi Zeliha Aslan (80) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 10 çocuk annesi Aslan'ın cenazesi Adana Asri Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Yusuf Aslan'ın annesinin cenaze törenine eski CHP Milletvekili İbrahim Özdiş, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'in yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı. - ADANA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Yusuf Aslan, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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