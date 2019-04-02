Yusuf Bozarslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR LİCE belediye başkan adayı olan Yusuf Bozarslan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR LİCE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yusuf Bozarslan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR LİCE adayı Yusuf Bozarslan kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR LİCE adayı Yusuf Bozarslan yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Bozarslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR LİCE belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Bozarslan LİCE ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. LİCE ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Yusuf Bozarslan adlı Bağımsız adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR LİCE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.