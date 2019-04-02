Yusuf Bulgan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN YENİPAZAR belediye başkan adayı olan Yusuf Bulgan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN YENİPAZAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yusuf Bulgan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN YENİPAZAR adayı Yusuf Bulgan kimdir? BTP AYDIN YENİPAZAR adayı Yusuf Bulgan yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Bulgan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN YENİPAZAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Bulgan YENİPAZAR ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. YENİPAZAR ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Yusuf Bulgan adlı BTP adayı toplamda 24 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN YENİPAZAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.