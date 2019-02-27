Yusuf Çim, Yeni Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Kameralara Yakalandı

Çilek Kokusu" setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Demet Özdemir'le yollarını ayıran ve uzun süredir başka biriyle görüntülenmeyen yakışıklı oyuncu, yeni sevgilisi ile ortaya çıktı.Zorlu AVM'de görüntülenen Yusuf Çim ve yeni sevgilisi, kameraları görünce, neye uğradığını şaşırdı.

ŞAŞKIN HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Bir anda panik yapan Yusuf Çim ve sevgilisinin şaşkın halleri dikkatlerden kaçmadı.

HABABAM SINIFINDA DAMAT FERİT OLACAK

1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde seyircilerle buluşan ve Yeşilçam'ın en unutulmaz serilerinden olan "Hababam Sınıfı"nın yeniden uyarlamasında, Damat Ferit karakterine yakın bir rolle hayranlarının karşısına çıkacak.