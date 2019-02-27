27 Şubat 2019, 11:35
»»

Yusuf Çim, Yeni Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Kameralara Yakalandı

Ekranların yakışıklı oyuncusu Yusuf Çim, yeni aşkıyla sarmaş dolaş kameralara yakalandı.

Çilek Kokusu" setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Demet Özdemir'le yollarını ayıran ve uzun süredir başka biriyle görüntülenmeyen yakışıklı oyuncu, yeni sevgilisi ile ortaya çıktı.Zorlu AVM'de görüntülenen Yusuf Çim ve yeni sevgilisi, kameraları görünce, neye uğradığını şaşırdı.

ŞAŞKIN HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Bir anda panik yapan Yusuf Çim ve sevgilisinin şaşkın halleri dikkatlerden kaçmadı.

HABABAM SINIFINDA DAMAT FERİT OLACAK

1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde seyircilerle buluşan ve Yeşilçam'ın en unutulmaz serilerinden olan "Hababam Sınıfı"nın yeniden uyarlamasında, Damat Ferit karakterine yakın bir rolle hayranlarının karşısına çıkacak.

Damat Ferit, Demet Özdemir, Çocuk İzleme Merkezi, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (4)
12345: HİÇ OYNAMASANIZ DAHA İYİ BİZ İLK HABABAM SINIFI''NI SEVİYORUZ SONRA YAPILAN ŞAFAK SEZER M. ALİ ALABORA GİBİ İSİMLERİN OYNADIĞI FİLMLER BİLE YERİNİ DOLDURAMIYORDU
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SELİM SENTURK: Kim ne yaparsa yapsin hababam sinifini asla kimse oynayamaz Turk halkinada sevdiremez Turkiye tarihine nasil bir Mustafa Kemal ataturk gelmiyecek Turk sinamasinada ne bir kemel sunal ne bir Tarik akan ne bir halit akcatepe ne bir munir ozkul nede alile nasit vede diyerleri bunlardir hababam sinifinin efsaneleri
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
HAKAN : İşsizlik ekonomi batak hal ile anlatılan haberler yok hersey bukadar güzelde bir biz mi aptalız anlamıyoruz ya gerçekler neredeeee
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
MURTİ: BİZE NE
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz