Yusuf Çınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS SUŞEHRİ belediye başkan adayı olan Yusuf Çınar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS SUŞEHRİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yusuf Çınar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS SUŞEHRİ adayı Yusuf Çınar kimdir? BTP SİVAS SUŞEHRİ adayı Yusuf Çınar yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Çınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS SUŞEHRİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Çınar SUŞEHRİ ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. SUŞEHRİ ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Yusuf Çınar adlı BTP adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS SUŞEHRİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.