Yusuf Danışmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA belediye başkan adayı olan Yusuf Danışmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Yusuf Danışmaz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA adayı Yusuf Danışmaz kimdir? Bağımsız İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA adayı Yusuf Danışmaz yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Danışmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Danışmaz GAZİOSMANPAŞA ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. GAZİOSMANPAŞA ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Yusuf Danışmaz adlı Bağımsız adayı toplamda 619 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.