25.06.2019 15:00
Haberler » Güncel » Haber

Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım

Yusuf Erdoğan

Adı transfer döneminde Galatasaray ile anılan Bursasporlu Yusuf Erdoğan'ın sarı-kırmızı formalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Adı transfer döneminde Galatasaray ile anılan Bursasporlu Yusuf Erdoğan 'ın sarı-kırmızı formalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Transfer döneminde adı Galatasaray ile sık sık anılan Yusuf Erdoğan'dan olay fotoğraf geldi. Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunu sarı-kırmızılı formayla çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı topladı. Birçok sporsever, bu fotoğraf sonrası Galatasaray ile transferin bittiği yorumlarını yaptı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 26 lig maçına çıkan başarılı orta saha, 2 gol 2 de asistle takımına katkı sağladı. 2017 yılının Eylül ayında Bursaspor'a transfer olan Yusuf'un yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. Ancak genç oyuncunun alacakları nedeniyle sözleşmesinin feshi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu 'na başvurması bekleniyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Yusuf Erdoğan , Galatasaray , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:16 Zonguldak Türk Ocağından İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi'ne ziyaret
17:16 Haşereyle kesintisiz mücadele
17:15 THY, filoya katacağı 'Rüya' uçağı için isim anketi başlattı
17:15 Edirne'de asayiş
17:15 Kahramanları, duvara resmediyorlar
17:14 THY, filoya katacağı 'Rüya' uçağı için isim anketi başlattı
17:14 Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve beraberindeki personelle bir araya geldi