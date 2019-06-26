Yusuf Gültekin'den 90'lar tadında şarkı

Gültekin'in söz ve müziğine de imza attığı "Kala Kala", dijital platformlarda yayınlandı.

Müzik dünyasına söz ve müziği kendisine ait "Meşgul" şarkısıyla giriş yapan ve başarılı çıkışını geçen yıl yayınladığı " Doğum Günü Pastası" single'ıyla devam ettiren Yusuf Gültekin, 1 yıl sonra bu kez duygusal bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Gültekin, yine kendi bestelediği ve "90'lar tadında" dediği trap müzik tarzındaki "Kala Kala" adlı yeni single'ını dijital platformlarda beğeniye sundu.

KLİP YAYINDA

Yusuf Gültekin'in "90'lar tadında" dediği "Kala Kala"nın aranjesini diğer iki single'ında olduğu gibi yine Hatem Tutkus yaptı. "Kala Kala"nın video klibi de müzikseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Mustafa Özen'in oturduğu klipte Yusuf Gültekin'e İsveç 'in ünlü modellerinden Jasmine Ekiz eşlik etti.

ESKİ FUTBOLCU

YENİ ŞARKICI

Yusuf Gültekin on parmağında on marifet bulunan çok yönlü bir sanatçı. Gültekin'in sporcu kimliği de var. Henüz 16 yaşındayken amatör futbol kulübü Mersin Camspor'dan Fenerbahçe 'ye transfer olan Yusuf Gültekin, yaşadığı talihsiz sakatlıkla futbolu bırakmak zorunda kaldı. Ardından dansa merak saran genç yetenek, 2006 yılında Kanal D 'de yayınlanan "Benimle Dans Eder misin" yarışmasına katılarak hünerlerini tüm Türkiye 'nin karşısında sergileme imkanı buldu. Çocukluk yıllarından itibaren müziğe de ilgi duyan Gültekin, 2007'de Star TV 'nin "Popstar" yarışmasına katıldı ve böylece müzik kariyerine başlamış oldu.

BESTE FABRİKATÖRÜ

Uzun süredir çeşitli mekanlarda sahneye çıkan ve performanslarıyla büyük beğeni toplayan Yusuf Gültekin, bir dönem sanat dünyasının yıldızları Hülya Avşar , Demet Akalın ve Hakan Peker 'e vokal yaptı. Başarılı şarkıcı aynı zamanda Hakan Peker'in "Mütemadiyen", Aylin Coşkun 'un "Kolpa", Çağla'nın "Biletini Kestim", Ozan Koçer'in " Falan Filan " ve "Yolun Başındayım" şarkılarının da bestecisi.