Haberler » Spor » Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması - Spor

Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Arda Turan'ın transferi ile alakalı teknik heyetimizin böyle bir talebi olmamıştır. Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır." dedi.

10.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:21

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerine ilişkin, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır.

Yusuf Günay

"HERHANGİ BİR TRANSFER TEKLİFİ OLMAMIŞTIR"

Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarımızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması

Galatasaray, Yusuf Günay, Arda Turan, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
OLMAZ:Kale arkası top toplayıcı olarak FB Çeye alalım bu uşağı yazıktır ali başkanım????
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
PALALEL EVREN:başkan veto etmiş adam imparatorenin elini öpmüş hoca ardanın hakkı demiş başkanın lafına kullanmazdım o lafı diye başkana laf demiş arda ve menejeri bedava demiş 66yı geçtik 0 nolu formayada razıyız demişler herhalde vb. bisürü haber aylarca yazıldı. şimdi bu çıkmış ne diyo palalel evrenden mi acep
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Arda Turan''ı basın şişirip duruyor bir türlü çakamadılar gs ye yada bjk ye bitik ardayı :)
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

17:44  Cenk Tosun, yarın oynanacak Arsenal maçında Crystal Palace'ın kadrosunda olacak - Spor
17:37  Aliağaspor FK'dan defansa iki takviye - Spor
17:34  Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçları hakemleri belli oldu - Spor
17:33  A Milli Takım'a, Türkiye'ye Değer Katan Marka ödülü verildi - Spor
17:31  Van'da ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları başladı - Spor
16:46  Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması - Spor
16:44  Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı - Spor
15:36  Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Spor
15:20  Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik - Spor
14:37  Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimize hiç gelmedi - Spor
10.01.2020 17:49:24