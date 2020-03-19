Yusuf Günay’dan liglerin ertelenmesi kararına destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu karara destek verdi.

Sosya medya hesabından açıklama yapan Günay, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Kaynak: DHA

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