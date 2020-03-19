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Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek

Tüm spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

19.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:15

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu karara destek verdi.

Sosya medya hesabından açıklama yapan Günay, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yusuf Günay’dan liglerin ertelenmesi kararına destek

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Galatasaray'ın Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, Yusuf Günay, Futbol, Spor

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