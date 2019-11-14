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Yusuf Günay: "Her zamanki heyecanımızla görevimizin başındayız"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir kararı devam ettiğinden seçim kararı alma zorunluluklarının olmadığını belirterek, her zamanki heyecanlarıyla görevlerinin başında olduklarını söyledi.

14.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:25Yusuf Günay:
Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir kararı devam ettiğinden seçim kararı alma zorunluluklarının olmadığını belirterek, her zamanki heyecanlarıyla görevlerinin başında olduklarını söyledi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bugün görülen davanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Günay, "14. Asliye Hukuk Mahkemesinde idari ibrasızlığın iptali için açtığımız dava kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz için verilmiş bulunan tedbir kararı devam ettiğinden seçim kararı alma zorunluluğu yoktur, her zamanki heyecanımızla görevimizin başındayız" dedi.
(İHA)

Galatasaray, Yusuf Günay, Güncel

Kaynak: İHA

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