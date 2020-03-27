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Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

27.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:39
Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızıl kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

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Haberler ›› Spor ››Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı! - Spor
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