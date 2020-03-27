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Yusuf Günay kimdir? Yusuf Günay kaç yaşında? Yusuf Günay nereli?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaşanan gelişme sonrası gündem olan Yusuf Günay hakkında Yusuf Günay kimdir, Yusuf Günay kaç yaşında? Yusuf Günay nereli soruların yanıtları merak edildi.

27.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:46
Yusuf Günay kimdir? Yusuf Günay kaç yaşında? Yusuf Günay nereli?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yaptığı açıklamada "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Peki, Yusuf Günay kimdir? Yusuf Günay kaç yaşında? Yusuf Günay nereli?

YUSUF GÜNAY KİMDİR?

Yusuf Günay doğum tarihi: 1965
Yusuf Günay nereli: Türkeli, Sinop
Yusuf Günay kaç yaşında: 55 yaşında

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılından itibaren 5 yıl süreyle Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

1990-91 yıllarında İngiltere Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde Modern Kamu Yönetimi Teknikleri ve Avrupa Topluluğu Hukuku konusunda eğitim gördü. Ankara Üniversitesi ATAUM'da Avrupa Topluluğu Hukuku Uzmanı oldu.1999 yılından itibaren Hükûmet temsilcisi olarak Basın İlan Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu başkanlığı yapmıştır. 25 Nisan 2002 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tam üye olduğu ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Orta Asya Cumhuriyetlerinden 23 özerk kurumun tam üye ve 4 kurumunda gözlemci üye olduğu ERRA (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Örgütü) Yönetim Kuruluna 2004 yılı Mayıs ayında yapılan Genel Kurulunda seçilmiştir. Yusuf Günay ayrıca 2006 yılı Mayıs ayından beri Akdeniz Bölgesi Enerji Düzenleyicileri Topluluğu MEDREG'in Başkan Yardımcısıdır. 2007 yılı Mayıs ayında İstanbul'da yapılan 6. ERRA (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Örgütü) toplantısında 2 yıl süreyle ERRA başkanı seçilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı görevi Kasım 2007'de sona ermiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Etiketler: Ankara Üniversitesi, Galatasaray, Yusuf Günay, Gündem, Spor, Güncel

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