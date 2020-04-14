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Yusuf Günay, koronavirüsü yendi

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, koronavirüs tedavisi sonrasında evde geçirdiği 14 günlük karantina sürecini tamamladığını belirterek, hastalığı atlattığını açıkladı.

14.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:11

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'dan iyi haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanedeki tedavi sürecini tamamlayarak evde karantinaya giren Yusuf Günay, sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Günay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda korona virüs ile mücadele eden hastalara acil şifa dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA MEŞALELER YİNE YANACAK"

"Güzel ülkemin güzel insanları, koronavirüs tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildikten sonra 15 günlük evde karantina sürecimi de atlatmış bulunmaktayım. Çok şükür koronavirüsü yendim. Sağlık durumun gayet iyi. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Koronavirüse yakalanan vatandaşlarımıza tavsiyem panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarına. Sabredin, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet"

Yusuf Günay, koronavirüsü yendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor
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