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Yusuf Günay, korona virüsü yendi

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, korona virüs tedavisi sonrasında evde geçirdiği 14 günlük karantina sürecini tamamladığını belirterek, hastalığı atlattığını açıkladı.

14.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:55
Yusuf Günay, korona virüsü yendi
Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, korona virüs tedavisi sonrasında evde geçirdiği 14 günlük karantina sürecini tamamladığını belirterek, hastalığı atlattığını açıkladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'dan iyi haber geldi. Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanedeki tedavi sürecini tamamlayarak evde karantinaya giren Yusuf Günay, sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Günay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda korona virüs ile mücadele eden hastalara acil şifa dileyerek, şu ifadelere yer verdi:
"Güzel ülkemin güzel insanları, koronavirüs tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildikten sonra 15 günlük evde karantina sürecimi de atlatmış bulunmaktayım. Çok şükür koronavirüsü yendim. Sağlık durumun gayet iyi. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Koronavirüse yakalanan vatandaşlarımıza tavsiyem panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarına. Sabredin, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Galatasaray, Yusuf Günay, Güncel
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