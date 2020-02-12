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Yusuf Günay: Seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa gideriz

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, dün görülen dava ile ilgili olarak, "Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" dedi.

12.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:47Yusuf Günay: Seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa gideriz

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, dün görülen dava ile ilgili olarak, "Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Günay, dün görülen mahkemenin yönetim kurulunun açtığı bir dava olduğunu söyleyerek, "Bir divan kurulu üyesinin ve genel kurulun ihraç ettiği iki kişinin açtığı bir dava. Yönetim kurulu da feri müdahale oldu. Sonuçta hukuki süreci tekrar tartışmaya gerek yok. Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yusuf Günay'ın açıklamaları



Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

Kaynak: DHA

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