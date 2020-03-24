Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.
24.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:54
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yusuf Günay'ın hastaneye girişi
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Kaynak: DHA
Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor