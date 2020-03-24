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Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

24.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:54
Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yusuf Günay'ın hastaneye girişi


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

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