Yusuf Güney'den Binali Yıldırım paylaşımı: İster yalaka deyin ister yandaş

Şarkıcı Yusuf Güney , resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu 'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yayınladığı mesajla Binali Yıldırım 'a destek verdi.

"İSTER YALAKA DEYİN İSTER YANDAŞ"

Yusuf Güney sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Tek amacı hizmet olan! Saygısını, Terbiyesini, Uslubunu, Duruşunu Çizgisini bozmayan Syn Binali YILDIRIM Siz hiçbir zaman makam mevkici olmadınız nerede olsa halkınız için Göreve hazırsınız ve Bizlerde her daim sizlerin yanınızdayız .. Bana ister yalaka deyin ister yandaş Duruşumu çizgimi hiçbir zaman bozmiyacagım.. Saygılar dilerim." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA DESTEK VEREN SANATÇILARI ELEŞTİRMİŞTİ

Bir dönem şehit ailelerinin yanında olduğu için tepki gördüğünü söyleyen Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek olan ünlü isimlerin paylaşımlarının olduğu fotoğrafı, "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret küfür ve tehdit kalmadı... Sanatçı tarafsız olmalıdır dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz hani herhangi bir tepki falan görmedim okumadım sanata biraz saygı lütfen... Herkesin görüsüne saygım sonsuzdur ayni anlayışı hoşgörüyü de sizden bekliyorum saygılar" notuyla paylaşmıştı.