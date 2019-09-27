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Yusuf Güney'den Megastar Tarkan'a yalaka göndermesi

Şarkıcı Yusuf Güney, Megastar Tarkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e kullandığı ifadeler sebebiyle yalaka göndermesi yaptı.

27.09.2019 21:42

Şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle meslektaşı Tarkan'a tepki gösterdi ve yalaka göndermesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserine gitmişti. Konseri sırasında şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etmişti. Soyer'in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de "Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul'a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek" demişti. Söz konusu anlara ilişkin olarak bugün şarkıcı Yusuf Güney'den tepki geldi.

"İNCE BİR MESAJDIR ANLAYANA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" şeklindeki ifadesiyle Tarkan'ın görüntülerini birleştiren Güney, şunları söyledi: İnce bir mesajdır, anlayana: Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar Tarkan'a, megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim bana aylardır hakaret eden şahıslara naçizane bir göndermedir.

Yusuf Güney'den Megastar Tarkan'a yalaka göndermesi

Yusuf Güney, İstanbul, Tarkan, İzmir, Magazin

YORUMLAR(39)
ASLANSARAY:Tarkani adam yerine hic koymadim koymadimin nedeni ortada YALAKANIN tam daniskasi.
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7 4
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DOĞRUCU:doğru demiş kimi seviyorsan onun yanında ol
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3 0
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ALPER:yalaka kim acaba yusuf sen olmayasın
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12 11
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GS:sen neysinya yalakanin önde gidenisin
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6 9
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SEREN CANJ:Bu kim be sen önce vatanında yaşa İngiltere de değil yalaka Yusufçuk işler kesat galiba bu son yıllarda kayboldun ismin bile anılmıyor zaten duymamış tı
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8 12
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Helal olsun Yusuf kardeşim aynen dediğin gibi
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67 86
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SEREN CANJ:Muhalefet yanında olsaydı ne küfürler yazardın
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1 4
BANKAMATIKCI SENI:BIRDE IMAMOGLUNUN HEMSERISI OLACAKSIN TABI KAYMAK YEMEK TATLI DIMI
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7 7
KAYSERİLİ TUĞÇE:yusuf güney abi Allah seni korusun, çok efendi sevimli bir insansın. samimisin.
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60 69
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SEREN CANJ:Muhalefet yanında olsaydı ne küfürler yazardın
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