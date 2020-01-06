Yusuf Güney'den Şahan Gökbakar'a Sibel Ünli tepkisi: Her şeyi devletten beklemeyin

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan ve intihar eden Sibel Ünli hakkında Şahan Gökbakar'ın yaptığı paylaşım olay oldu. Instagram hesabından Sibel Ünli'nin fotoğrafı ile birlikte yazdığı notu paylaşan Gökbakar notunda "Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulamadı" dedi. Gökbakar'ın bu sözlerine şarkıcı Yusuf Güney tepki gösterdi. Güney, "Sibel ve Sibel gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım da bulunsaydınız elinizi taşın altına koysaydınız her şeyi devletten beklemeseydiniz ne güzel olurdu! Daha düne kadar sinema yasasının çıkması için içeride kalan milyonlarca alacağınız için el pençe divan olmuştunuz Cumhurbaşkanımız karşısındaki paylaştım fotoğraflarınızı çıkar ve menfaat tablosu gururla sunar" tepkisini gösterdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR İSYAN ETMİŞTİ

Fatih'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni Samatya'da denizden çıkarıldı. Ünli'nin Kasım ayında attığı tweette "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" demesi sosyal medyada gündem oldu. Üniversite öğrencisi kızın ölümüne sessiz kalamayan oyuncu Şahan Gökbakar ise isyan etti.

"SENİ DOYURAMADI, OKUTAMADI VE YAŞATAMADI BU DEVLET"

Genç kızın maddi sıkıntılardan dolayı yaşamına son verdiği yönündeki iddiaları duyan Gökbakar, Sibel Ünli'nin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı. Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti. Uzaklarda değil! İstanbul'da... Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı. Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulamadı... 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş... Çok üzgünüm Sibel... Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat."

"BU ÜLKENİN ÖNCE ÇOCUKLARINI DOYURMASI LAZIM"

"Öğrencilerinin aç, genç insanların bolcası işsiz ve en önemlisi bir çoğunun da umutsuz olduğu bir ülke olduk... Her şeyi bırakıp bunlarla uğraşmak lazım... Bu ülkenin önce çocuklarının karnını doyurması lazım... Çünkü hepsinin yaşamaya değer hayatları var."

"CUMHURBAŞKANIMIZ KARŞISINDA EL PENÇE..."

Şahan Gökbakar'a sert tepki gösteren Yusuf Güney, Instagram hesabındaki paylaşımına şu notu düştü:

"Öncelikle kardeşimize rahmet diliyorum mekanı cennet olsun. Bu utanç hepimizin; Sibel kardeşimiz gibi nicelerinin acısını yaşadık ama halk olarak komşumuz aç iken biz tok yaşar olduk! Şahan Bey size gelince her durumda devletimize muhalif olup hakaret edeceğinize siz ve sizin gibiler kazandığınız milyonlardan biraz da olsa Sibel ve Sibel gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım da bulunsaydınız elinizi taşın altına koysaydınız her şeyi devletten beklemeseydiniz ne güzel olurdu! Daha düne kadar sinema yasasının çıkması için içeride kalan milyonlarca alacağınız için el pençe divan olmuştunuz Cumhurbaşkanımız karşısındaki paylaştım fotoğraflarınızı çıkar ve menfaat tablosu gururla sunar!

"SOKAĞA İNİN HALKA KARIŞIN"

Alacağınızı aldınız milyonlarca lirayı cebinize koydunuz tek bir ricanızla soruyorum? Ne ara kötü devlet verip veriştiriyosunuz siz ve sizin gibilerden ricam şudur; sokağa inin halka karışın sosyal medyadan konuşmak muhalif olmak sizin gibi değerli sanatçılarımıza yakışmıyor; bunu yaparken de bazı arkadaşlar gibi yapılan hayr-ı 50 tane sayfadan paylaştırıp şov haline getirmeyin! Bu da diğer bir ricamdır son olarak; devletin eksikleri yetişemediği durumlar yetersiz kaldığı olaylar olabilir hatta alınan yanlış kararlar bile olabilir destek olup çözüm üretin üretelim; her defasında köstek olup muhalif olmayalım bu hepimizin vatandaşlık görevidir saygılar..."

NE OLMUŞTU?

Kendisinden bir süredir haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni, İstanbul'da Samatya sahilinde bulunmuştu. Ünli'nin sosyal medyadaki paylaşımları ise yürekleri yakmıştı.

Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekmişti.