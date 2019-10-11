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Yusuf Güney'in polislerle söylediği Komando Marşı sosyal medyanın gündemine oturdu

Türkiye tarafından Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından şarkıcı Yusuf Güney'den anlamlı video geldi. Güney'in polislerle okuduğu Komando Marşı sosyal medyada gündem oldu.

11.10.2019 09:30

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı konu alarak çektiği video Twitter'da TT oldu. Güney, Erzincan'da bir araya geldiği polislerle Komando Marşını söyledi. Kısa süre içerisinde paylaşım rekoru kıran videoya, Twitter'da binlerce kullanıcı yorum yağdırdı.

"UYKULAR HARAM"

Güney, kişisel ınstagram hesabından "Bir Operasyon var bu gece .. Uykular haram , içimiz buruk dualarla sağsağlim kahramanlarımızı beklemekteyiz. Sesi solugu çıkmayan susan tüm soysuzlara gelsin Erzincan POMEM'deki kahraman polislerimizin kükreyişleri" notuyla polislerle birlikte söylediği komando marşını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

Yusuf Güney'in polislerle söylediği Komando Marşı sosyal medyanın gündemine oturdu

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YORUMLAR(12)
GENÇKIZ:SANATÇILAR TARAFINI SEÇSİN . . .
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0 0
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REKLAM KOKUYOR:reklam kokuyor
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ZONGULDAKLI:Helal olsun. . Seni tanıdığımıza sevindim. Bundan sonra Türk milletinin baştacısın. .
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BEDELLICI:REKLAMA CEVIRMIS
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FİLİZ ÖZKAN:diğer sanatcılar devlete millete hakaret ettiğinde bir kesime oynadığında reklam olmuyordu değil mi ?bi gidin işinize bu millet salak değil görüyoruz her şeyi
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0 0
SEDAT:askerliği bedelli yap, gel şovuda sen yap. . . .
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HJ:keşke her bedelli yapan böyle şovlar yapsa birde bedelli dahi yapmayıp ahkam kesenler ülkeyi 3 beş ağaçtan ibaret sayanlar var onları görüncede klavyeni konşturursun umarım
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2 0
BİR ANNE:adam gibi adam cıktın. yavrularımızın yanında oldun. helal seni yetiştirene.
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24 4
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UO:dövizle bedelli yapan adam gibi adam
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10 10
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KK:doviz ile bedelli yapıp adam olamayanlarda var kardeş adam en azından adam dediğim gibi
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