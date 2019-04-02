Yusuf Haydar Göksel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AĞRI PATNOS belediye başkan adayı olan Yusuf Haydar Göksel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AĞRI PATNOS ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Yusuf Haydar Göksel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AĞRI PATNOS adayı Yusuf Haydar Göksel kimdir? BTP AĞRI PATNOS adayı Yusuf Haydar Göksel yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Haydar Göksel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AĞRI PATNOS belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Haydar Göksel PATNOS ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. PATNOS ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Yusuf Haydar Göksel adlı BTP adayı toplamda 33 adet oy sayısına ulaştı.

AĞRI PATNOS ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.