Yusuf İslam'a şarkı sözü yazarları onur ödülü

NEW İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam 'a, New York 'ta düzenlenen "Şarkı Sözü Yazarları Ünlüler Onur Listesi (Songwriters Hall of Fame) 2019" gecesinde ödül takdim edildi.Manhattan Times Meydanı'ndaki Mariott Marqius Hotel'de bu yıl 50'ncisi düzenlenen törende, şarkı sözü yazmaktaki yeteneğiyle öne çıkan isimlere ödülleri verildi.Şöhretinin zirvesindeyken 1977 yılında İslam dinini seçen Yusuf İslam'ın yanı sıra Dallas Austin, Missy Eliott, Tom T. Hall, John Prine ve Jack Tempchin ödüle layık görüldü.Yusuf İslam, burada yaptığı konuşmada, hayatının birçok evreleri olduğunu, söz yazarlığının da bu dönemlerden etkilendiğini söyledi.İslam, şunları kaydetti:"İlk arayışım zenginlik ve başarı içindi ama şöhret ve müzik endüstrisinin talepleriyle girilen ilk savaştan sonra yer altına çekildim. Tüberküloz rahatsızlığıyla hastaneye yatırıldım ama bu benim için büyük bir açılım oldu. O zaman gerçek yolculuğum başladı ve bu yolculuk bir anlam arayışıydı. Sanırım, bir söz yazarı olmama asıl katkıyı sağladı."Törende "New York, New York" isimli şarkıyı seslendiren Justin Timberlake de Çağdaş Simge Ödülü verildi."Şarkı Sözü Yazarları Ünlüler Onur Listesi" ile 1969'dan beri her yıl müziğin kalbi olarak kabul edilen çalışmalar ödüllendiriliyor. Söz yazarlarının aday gösterilebilmesi için yazdıkları şarkıların en az 20 yıl boyunca "en çok dinlenilenler" arasında yer alması şartı aranıyor.