Haberler » Güncel » Yusuf İslam: Cambridge Camii, Müslüman toplumuna katkı sağlayacak - Haber

Yusuf İslam: Cambridge Camii, Müslüman toplumuna katkı sağlayacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cambridge Merkez Camii açılışında konuşan Yusuf İslam, "42 yıl önce aynı aylarda, benzer bir hava varken ilk camiye girişimi ve Müslüman oluşumu anımsıyorum" ifadelerini kullandı.

05.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:58Yusuf İslam: Cambridge Camii, Müslüman toplumuna katkı sağlayacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da Merkez Camii açılışında konuşan Yusuf İslam, "42 yıl önce aynı aylarda, benzer bir hava varken ilk camiye girişimi ve Müslüman oluşumu anımsıyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü İngiliz şarkı sözü ve yazarı Yusuf İslam, Türkiye'nin katkılarıyla inşası tamamlanan Londra'daki Cambridge Merkez Camii açılışına katıldı.

Böyle bir vesileyle camide olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden İslam, "Cami açılışı vesilesiyle burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. 42 yıl önce tıpkı bu mevsimde ilk camiye girişimi ve Müslüman oluşumu anımsıyorum" dedi.

Kur'an'ı Kerim'in kendisine ışık tuttuğunun altını çizen İslam, "Daha önce hiç Müslüman tanımadığım halde Kur'an beni Müslümanlığa yakınlaştırdı. Burada böylesine çevre dostu bir cami olması Müslüman toplumuna katkı sağlayacaktır. Umuyorum bu yapı, ibadet edenler için ihtiyaç duyulan alanı sağlar ve inanç, din ve felsefe arasında bir anlayış oluşturur; aşırılıktan uzaklaşmak isteyenler için ferah bir alan sunar" dedi.

Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden İslam, "Bu caminin yapımında emek sarf eden öncelikle Diyanet İşleri görevlilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Yusuf İslam'ın Cambridge Camii açılışındaki konuşması



Yusuf İslam, Cambridge, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:52 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı - Haber
19:51 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu -2 - Haber
19:50 Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası Cezasız kalmasın(2) - Haber
19:50 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Libya açıklaması: "Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini... - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
5.12.2019 19:54:13