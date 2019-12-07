Yusuf İslam'ın medya danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı camide Müslüman oldu

İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen Cambridge Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılışa ise dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'ın medya danışmanı damga vurdu.

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'ın medya danışmalarından Pedro Carvalho, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Cambridge Camisi'nde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Carvalho, açılış çalışmaları için bulunduğu camide namaz sonrası Türk imam Ali Tos'la sohbet etti.

İMAMIN YÖNLENDİRMESİYLE KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Bu sırada Müslüman olabileceğini ancak bazı tereddütleri olduğunu dile getiren Carvalho, Tos'un şehadet getirmek için doğru zamanın "şimdi" olduğunu söylemesi üzerine kararını verdi. Carvalho, "Peki o zaman bana bunun nasıl olacağını göster' dediği İmam Tos'un yönlendirmesiyle Kelime-i Şehadet getirdi. Bu anı sevinçle karşılayan cami cemaati, Carvalho'ya sarılarak onu tebrik etti.

BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILANDI

Sonrasında Yusuf İslam'ın da tebrik ettiği Carvalho'nun Müslüman olan nişanlısının ailesinin de kararı sevinçle karşıladığı belirtildi.

42 YIL ÖNCE YENİ AÇILMIŞ BİR CAMİDE MÜSLÜMAN OLDU

Açılış töreni, caminin Bosnalı imamı Sejad Mekiç tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cami projesine öncülük eden dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, açılışta yaptığı konuşmada, harika bir an yaşandığını belirterek, 42 yıl önce kendisinin de Londra'da yeni inşa edilmiş bir camiye girerek Müslüman olduğunu söyledi.