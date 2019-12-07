Haberler » Magazin » Yusuf İslam'ın medya danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı camide Müslüman oldu - Magazin

Yusuf İslam'ın medya danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı camide Müslüman oldu

Yıllar önce İslamiyet'i seçerek Müslüman olan yıldız şarkıcı Yusuf İslam'ın medya danışmanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Cambridge Camisi'nde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

07.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:07

İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen Cambridge Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılışa ise dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'ın medya danışmanı damga vurdu.

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'ın medya danışmalarından Pedro Carvalho, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Cambridge Camisi'nde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Carvalho, açılış çalışmaları için bulunduğu camide namaz sonrası Türk imam Ali Tos'la sohbet etti.

İMAMIN YÖNLENDİRMESİYLE KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Bu sırada Müslüman olabileceğini ancak bazı tereddütleri olduğunu dile getiren Carvalho, Tos'un şehadet getirmek için doğru zamanın "şimdi" olduğunu söylemesi üzerine kararını verdi. Carvalho, "Peki o zaman bana bunun nasıl olacağını göster' dediği İmam Tos'un yönlendirmesiyle Kelime-i Şehadet getirdi. Bu anı sevinçle karşılayan cami cemaati, Carvalho'ya sarılarak onu tebrik etti.

BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILANDI

Sonrasında Yusuf İslam'ın da tebrik ettiği Carvalho'nun Müslüman olan nişanlısının ailesinin de kararı sevinçle karşıladığı belirtildi.

42 YIL ÖNCE YENİ AÇILMIŞ BİR CAMİDE MÜSLÜMAN OLDU

Açılış töreni, caminin Bosnalı imamı Sejad Mekiç tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cami projesine öncülük eden dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, açılışta yaptığı konuşmada, harika bir an yaşandığını belirterek, 42 yıl önce kendisinin de Londra'da yeni inşa edilmiş bir camiye girerek Müslüman olduğunu söyledi.

Yusuf İslam'ın medya danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı camide Müslüman oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf İslam, Magazin, Güncel


Magazin

Son Dakika Haberleri

12:52 Yusuf İslam'ın medya danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı camide Müslüman oldu - Magazin
12:42 Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü ortaya çıktı - Magazin
12:05 Bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'le aynı ismi taşıyan ve ona benzeyen fenomene taziye mesajları yağdı - Magazin
11:31 Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in kuşağında cep telefonu unutulması sosyal medyaya damga vurdu - Magazin
11:22 Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu - Magazin
10:11 Esra Erol'un programına çıkan Melahat'in ilk çocuğu birliktelik yaşadığı Celal Bey'den çıkmadı - Magazin
7.12.2019 13:19:06