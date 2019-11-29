Haberler » Güncel » Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti - Haber

Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti

TRT World Citizen tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Emine Erdoğan, dünyaca ünlü şarkıcı Yusuf İslam'la sohbet eden Haluk Levent'in imdadına yetişti. Erdoğan, Levent'in ifade edemediği cümlelerin çevirisini yaptı.

29.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikincisi Hasköy İplik Fabrikasında düzenlenen ödül törenine katıldı.

Ödül töreninin hemen öncesinde verilen yemekte bir görevli, Haluk Levent'in yanına gelerek Yusuf İslam'ın kendisi ile tanışmak istediğini belirtti. Haluk Levent de "Tabii ki" deyip Yusuf İslam'ın oturduğu yere doğru gidip onunla tanıştı ve sohbet etmeye başladı.

DEVREYE EMİNE ERDOĞAN GİRDİ

Haluk Levent İngilizce olarak bir şeyler anlatmaya çalışırken hemen araya Emine Erdoğan girerek Haluk Levent'in ifade edemediği cümlelerin çevirisini yaptı.

Haluk Levent Yusuf İslam'a "Sizin 'Lisa Lisa' şarkınızı çok dinlerdim" dedi. Emine Erdoğan da "Evet ben de çok dinlerdim" diyerek sohbete dahil oldu.

Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti

Emine Erdoğan, Haluk Levent, Yusuf İslam, Magazin, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
15:30 Alevlerin arasında kalan muhabbet kuşunu kurtarmak isterken dumandan etkilendi
15:30 Kursiyerlerin el emeği sergilendi
15:30 Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108?e yükseldi
15:30 Vali Coşkun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
15:30 Irak'taki Şii liderlerden, Sistani'nin "seçim çağrısına" destek
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
15:05 OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
07:48 Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi
29.11.2019 15:31:15