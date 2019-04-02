Yusuf Kar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ADIYAMAN TUT belediye başkan adayı olan Yusuf Kar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN TUT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Yusuf Kar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ADIYAMAN TUT adayı Yusuf Kar kimdir? BTP ADIYAMAN TUT adayı Yusuf Kar yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Kar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ADIYAMAN TUT belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Kar TUT ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. TUT ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Yusuf Kar adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

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