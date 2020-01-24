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Yusuf Kaya, Salon Okçuluk Turnuvası'nda Dünya ikincisi oldu

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Fransa Nimes şehrinde düzenlenen Salon Okçuluk Turnuvası'nda Yusuf Kaya, Genç Erkekler Klasik Yay kategorisinde Dünya 2'si olarak gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi.

24.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:42Yusuf Kaya, Salon Okçuluk Turnuvası'nda Dünya ikincisi oldu
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Fransa Nimes şehrinde düzenlenen Salon Okçuluk Turnuvası'nda Yusuf Kaya, Genç Erkekler Klasik Yay kategorisinde Dünya 2'si olarak gümüş madalyayı 'ye getirdi.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Okçuluk Turnuvalarının dördüncü ayağı Fransa Nimes şehrinde 17-19 Ocak tarihlerinde yapıldı. Brady Ellison, Alexis Ruiz, Braden Gellenthien, Kang Chae Young gibi dünya şampiyonlarının katıldığı turnuvaya Türkiye'den de farklı kategorilerde sporcular katıldı. Türkiye'den Ases Demka Okçuluk adına katılan Yusuf Kaya, Genç Erkekler Klasik Yay kategorisinde Dünya 2'ncisi olarak gümüş madalyayı ülkemize getirdi.

"Hedefim ilerleyen yıllarda milli takımda ülkemi en güzel şekilde temsil etmek"

8'inci sınıf öğrencisi olan Yusuf Kaya lise giriş sınavlarına hazırlanırken antrenmanlarını aksatmadığını, aksine konsantrasyon ve motivasyon konusunda antrenmanların kendisine katkısı olduğunu, güç kazandığını ifade etti.

Hedefinin Kabataş Erkek Lisesi'ni kazanmak olduğunu belirten genç sporcu, "Bunun için çok çalışıyorum ve biliyorum ki kazanmanın yolu çok çalışmaktan geçiyor. Hedefim iyi bir lisede eğitimime devam etmek ve ilerleyen yıllarda milli takımda ülkemi en güzel şekilde temsil etmektir. Sınavlara hazırlanan arkadaşlarıma tavsiyem, zamanlarını iyi planlasınlar ve ok atmaya başlasınlar." dedi. - İSTANBUL

Yusuf Kaya, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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