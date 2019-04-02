Yusuf Kenan Aydın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Tunceli belediye başkan adayı Yusuf Kenan Aydın oldu. CHP adayı Yusuf Kenan Aydın, Tunceli belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Tunceli belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Tunceli belediye başkan adayı Yusuf Kenan Aydın ile ilgili seçim sonuçları ve Tunceli belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Tunceli belediye başkan adayı Yusuf Kenan Aydın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Tunceli belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Tunceli aday yarışı ve Tunceli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Tunceli Seçim Bilgileri

Tunceli belediyesi için toplam sandık sayısının 76 olduğu belirlendi.

Tunceli belediyesi için açılan sandık sayısının ise 75 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Tunceli belediyesi için katılım oranının ise % 80,55 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Tunceli toplam seçmen sayısının ise 22.771 olduğu belirlendi.

Tunceli belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 18.343 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Yusuf Kenan Aydın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Tunceli belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Kenan Aydın, Tunceli yarışında % 20,59 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Yusuf Kenan Aydın toplamda 3.699 adet oy sayısına ulaştı.

Yusuf Kenan Aydın Kimdir?

1969 yılında Tunceli'de doğdum. İlk orta lise eğitimimi Tunceli'de tamamladım. Dicle Universitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında doktor olarak mezun oldum. Aynı yıl Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde göreve başladım. 2001 yılında Kovancılardan Tunceli SSK hastanesine tayin oldum. 2002-2007 yılları arasında Tunceli'de Baştabip olarak görev yaptım. 2007-2017 yılları arasında Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak göreve yaptım. 2017 yılında İstanbul Maltepe Devlet Hastanesine doktor olarak atandım. Evli 2 çocuk babasıyım.

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