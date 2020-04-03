Yusuf Kenan Sönmez kimdir? Yusuf Kenan Sönmez neden öldü? Yusuf Kenan Sönmez hayatı biyografisi!

25 Mart'ta koronavirüse yakalandığını ve tedavi altına alındığını açıklayan eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez yaşamını yitirdi. Üzücü haber sonrası Yusuf Kenan Sönmez kimdir, Yusuf Kenan Sönmez hayatı biyografisi merak konusu oldu.

YUSUF KENAN SÖNMEZ KİMDİR?

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme, Muhasebe Bölümü mezunudur. Özel Sektör Yöneticiliği, Serbest Ticaret, Türkiye Büyük Millet Meclisi XVIII. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yusuf Kenan Sönmez Doğum Tarihi: 1948

Yusuf Kenan Sönmez Kaç Yaşında Öldü: 72yaşında

Yusuf Kenan Sönmez Nereli: Zonguldak

YUSUF KENAN SÖNMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Yusuf Kenan Sönmez, 25 Mart 2020 tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi olduğunu açıklamıştı. 72 yaşındaki Sönmez'in 3 Nisan, saat 16:00 sularında hayatını kaybettiği duyuruldu.