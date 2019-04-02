Yusuf Kukul Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP NİĞDE belediye başkan adayı Yusuf Kukul oldu. DSP adayı Yusuf Kukul, NİĞDE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? NİĞDE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP NİĞDE belediye başkan adayı Yusuf Kukul ile ilgili seçim sonuçları ve NİĞDE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP NİĞDE belediye başkan adayı Yusuf Kukul oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte NİĞDE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. NİĞDE aday yarışı ve NİĞDE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

NİĞDE Seçim Bilgileri

NİĞDE belediyesi için toplam sandık sayısının 287 olduğu belirlendi.

NİĞDE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

NİĞDE belediyesi için katılım oranının ise % 82,75 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

NİĞDE toplam seçmen sayısının ise 93.626 olduğu belirlendi.

NİĞDE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.475 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP NİĞDE Belediye Başkan Adayı Yusuf Kukul Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP NİĞDE belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Kukul, NİĞDE yarışında % 0,07 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Yusuf Kukul toplamda 56 adet oy sayısına ulaştı.

DSP NİĞDE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.