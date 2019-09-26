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Yusuf Kurt son yolculuğa uğurlandı

Mardin Nusaybin'de, Dağiçi Mahallesinde bölgeye yerleştirilen foto kapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 9 çocuk babası, Yusuf Kurt'un naaşı Mor Abraham kilisesi Kferze mezarlığında defnedildi.

26.09.2019 15:49Yusuf Kurt son yolculuğa uğurlandı
Mardin Nusaybin'de, Dağiçi Mahallesinde bölgeye yerleştirilen foto kapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 9 çocuk babası, Yusuf Kurt'un naaşı Mor Abraham kilisesi Kferze mezarlığında defnedildi.

Yusuf Kurt'un cenazesine, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Alay Komutanı, Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, Kaymakam Tekin Dündar, Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, Garnizon komutanı Albay Mustafa Akın, Morgabriel manastırı metropoliti Samuel Aktaş, ilçe Jandarma komutanı, Kalendar Savaş Ünal, ilçe Emniyet müdürü Temel Salman, STK üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

Kurt, Mor Abraham kilisesi aile kabristanı olan Kferze mezarlığında toprağa verildi. - MARDİN

Yusuf Kurt, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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