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Yusuf Namoğlu'nun acı günü

Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından Yusuf Namoğlu'nun vefat eden ağabeyi Nizamettin Namoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

25.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:52Yusuf Namoğlu'nun acı günü
Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından Yusuf Namoğlu'nun vefat eden ağabeyi Nizamettin Namoğlu için Mezarlığı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından Yusuf Namoğlu'nun ağabeyi Nizamettin Namoğlu vefat etti. Nizamettin Namoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhumun naaşı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Merkez Hakem Kurulu, Yusuf Namoğlu, Zincirlikuyu, Spor

Kaynak: İHA

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