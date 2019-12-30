Yusuf Tırpancı Sahası'nda tribünlerin tamamı kapatılıyor

Protokol tribünün yer aldığı küçük bir bölümün kapalı olduğu tesiste seyircilerin tamamına kapalı tribünde maç izleme imkanı sunulacak. Tribünleri kapatma çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını söyleyen, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, YusufTırpancı Sahası'nın olduğu alanı bir spor kompleksine dönüştüreceklerini ifade etti.

Bornova'nın İzmir'de en çok amatör kulübün faaliyet gösterdiği ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan İduğ, "Bu zenginliğin getirdiği sorumlulukla mevcut tesislerimizi yeniliyor, yeni tesisler yapıyoruz. Bölgesel Lig maçlarının da oynandığı sahaya ait tribünün tamamını, futbolseverlerin daha konforlu bir ortamda maç izleyebilmesi için kapalı hale getireceğiz. Tribünlerin altını da yeni soyunma odaları için kullanacağız" dedi

Üçüncü saha yapılacak

Amatör kulüplerin resmi maçlar için kullanacakları tesisleri arttırmayı hedefleyen Bornova Belediyesi,Yusuf Tırpancı Tesisleri'nde iki olan saha sayısını üçe çıkarmayı planlıyor. Yaşar Üniversitesi ile mevcut tesislerin arkasında kalan 25 bin metrekarelik alana, çalışmaları devam eden imar planlarının tamamlanmasının ardından üçüncü saha yapılacak. Bu çalışma ile birlikte iki saha için kullanılmak üzere çift taraflı tribün de inşa edilecek.