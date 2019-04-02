Yusuf Tübek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BAŞAKŞEHİR belediye başkan adayı olan Yusuf Tübek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Yusuf Tübek isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL BAŞAKŞEHİR adayı Yusuf Tübek kimdir? Bağımsız İSTANBUL BAŞAKŞEHİR adayı Yusuf Tübek yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Tübek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BAŞAKŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Tübek BAŞAKŞEHİR ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. BAŞAKŞEHİR ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Yusuf Tübek adlı Bağımsız adayı toplamda 183 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.