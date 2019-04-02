Yusuf Tunçer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi AKSARAY belediye başkan adayı Yusuf Tunçer oldu. Vatan Partisi adayı Yusuf Tunçer, AKSARAY belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AKSARAY belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi AKSARAY belediye başkan adayı Yusuf Tunçer ile ilgili seçim sonuçları ve AKSARAY belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi AKSARAY belediye başkan adayı Yusuf Tunçer oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AKSARAY belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AKSARAY aday yarışı ve AKSARAY seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AKSARAY Seçim Bilgileri

AKSARAY belediyesi için toplam sandık sayısının 433 olduğu belirlendi.

AKSARAY belediyesi için açılan sandık sayısının ise 432 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AKSARAY belediyesi için katılım oranının ise % 81,81 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AKSARAY toplam seçmen sayısının ise 141.003 olduğu belirlendi.

AKSARAY belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 115.350 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi AKSARAY Belediye Başkan Adayı Yusuf Tunçer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi AKSARAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Tunçer, AKSARAY yarışında % 0,05 oranında aldığı oy ile 11'nci oldu. Yusuf Tunçer toplamda 53 adet oy sayısına ulaştı.

Yusuf Tunçer Kimdir?

Yusuf Tunçer, 1979 yılında Aksaray'ın Taşpınar kasabasında dünyaya geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu olan Yusuf Tunçer, halen Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrencidir.

1996 yılında üye olduğu Vatan Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Yusuf Tunçer, partinin Genel Merkezinde; Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü, Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Genel Sekreter Yardımcılığı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Yusuf Tunçer, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Vatan Partisi'nden Aksaray Belediye Başkan adayı oldu.

Vatan Partisi AKSARAY belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.