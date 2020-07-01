Yusuf'u arama çalışmaları havadan görüntülendi

Eskişehir'de dünden bu yana kayıp olan Irak uyruklu Yusuf Gurubi'yi arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Yusuf'u arama çalışmaları havadan görüntülendi
01.07.2020 21:40 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:52
Eskişehir'de dünden bu yana kayıp olan Irak uyruklu Yusuf Gurubi'yi arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Yapılan aramalarda iş makineleri tarafından otizmli Yusuf'un düştüğü tahmin edilen kanaldan tam 1 kamyon çöp çıkarılırken, bölgede son yıllarda 3 çocuğun hayatını kaybetmesi ise dikkat çekti.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde kaybolan otizmli Yusuf'u arama çalışmaları bir gündür yoğun bir şekilde devam ediyor. 10 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf'un düştüğü düşünülen su kanalı sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden gelen kurbağa adamlar tarafından 8 kilometre boyunca aranmıştı. Akşam saatlerinde de devam eden aramalara; AKUT, AFAD, DAK, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri katıldı. Aramalarda küçük Yusuf'tan her hangi bir ize rastlanılmazken, su seviyesi düşürüldükten sonra iş makineleri kullanılarak çöpün yoğun olduğu su kanalı temizlendi. Ayrıca aramalara iz köpeği de eşlik ederken, kanalda bot ile otların yoğun olduğu alanlar da arandı.

"Aramalar havadan görüntülendi"

Küçük Yusuf'u arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Sulama kanalında köşe bucak arama çalışmalarını sürdüren ekipler Yusuf'un izini sürüyor. Diğer yandan çöplerin çıkarıldığı bölgede son yıllarda 3 çocuk hayatını kaybettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Irak, Güncel, Haber
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