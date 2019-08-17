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Yusuf ve Zeki, Amiens'e mağlup

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 mağlup oldu.

17.08.2019 23:12 Yusuf ve Zeki, Amiens'e mağlup
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 mağlup oldu.
Amiens ile Lille, Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Licorne Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 70'inci dakikada Guirassy attığı golle skoru belirledi ve Amiens evinde Lille'i 1-0 mağlup etti.
39'uncu dakikada kırmızı kart gören Soumare, Lille'i 10 kişi bıraktı.
Milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı, 80'inci dakikada yerini Thiago Maia'ya bırakırken, Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.



Yusuf Yazıcı, Fransa, Spor

Kaynak: DHA

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