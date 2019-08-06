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Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon euro karşılığında Lille'de

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 16.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

06.08.2019 11:29 Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon euro karşılığında Lille'de

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 16.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Lille Kulübü ayrıca, Yusuf'un 25 maç oynaması halinde 1 milyon Euro daha ödeyecek. Bordo mavililer ayrıca bir sonraki satıştan da %20 pay alacak.
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada anlaşmanın şartları şöyle;
-Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.
-Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.
-Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.
-Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.
-Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.



Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA

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