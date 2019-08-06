Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon euro karşılığında Lille'de

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 16.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Lille Kulübü ayrıca, Yusuf'un 25 maç oynaması halinde 1 milyon Euro daha ödeyecek. Bordo mavililer ayrıca bir sonraki satıştan da %20 pay alacak.

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada anlaşmanın şartları şöyle;

-Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.

-Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.

-Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.