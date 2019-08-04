Yusuf Yazıcı 17.5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer oldu

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile anlaşmaya vardı. Lille, bu transfer için Karadeniz ekibine 17.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Fransız kulübü, bu rakamın yanı sıra Portekizli stoper Edgar Miguel Ié'yi bonservisiyle Trabzonspor'a gönderecek.

Bordo mavililer, Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak. Milli futbolcunun kısa süre içinde Fransa'ya gidip imza atması bekleniyor.

ZEKİ ÇELİK'İN TAKIM ARKADAŞI OLUYOR

Yusuf Yazıcı, geçen sene Lille'e transfer olan milli futbolcu Zeki Çelik'in takım arkadaşı olacak. Yazıcı ayrıca, Lille forması giyen ikinci Türk futbolcu olacak.

YUSUF'TAN VEDA MESAJI

Yaşanan gelişmeler sonrası Yusuf Yazıcı da kendi Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Paylaştığı mesajda Yusuf, "A Takımı'nda kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporum'dan ayrılma konusunda kararımı vermiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.