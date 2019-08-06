Yusuf Yazıcı 3 transfer rekoru birden kırdı!

Fransız temsilcisi bu transfer için bonuslarla birlikte Trabzonspor'a 17,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yazıcı, bu transferle birlikte takımına ciddi bir para kazandırırken 3 transfer rekoru kırarak ülkeden ayrıldı.

LILLE'İN EN PAHALISI OLDU

Daha önce Gervinho, Eden Hazard, Dimitri Payet, Moussa Sow, Michel Bastos, Lucas Digne, Abdel Kader Keita, Divock Origi, Florian Thauvin gibi yıldızları dünya piyasasına sunan Lille, Yusuf'la birlikte kulüp rekorunu kırdı. Yusuf için ödenen bonservis bedeli, kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu

Yusuf, bu listede Thauvin, Gervinho, Rio Mavuba, Dimitri Payet, Nicolas Pepe gibi yıldızları bile geride bıraktı. Pepe'yi 80 milyon euroya Arsenal'e satan Lille, oyuncuyu 1 Temmuz 2017 tarihinden 10 milyon euroya transfer etmişti.

TRABZONSPOR'UN EN PAHALIYA SATILAN İSMİ OLDU

Habertürk'te yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı, 6 milyon euroya transfer olan Okay Yokuşlu, 7 milyon euro ödenen Burak Yılmaz, 7,5 milyon euroya Zenit'in yolunu tutan Fatih Tekke ve 8,7 milyon euroluk bedelleTrabzonspor'un en yüksek bonservis bedeliyle gönderilen Gökdeniz Karadeniz'i de geride bıraktı ve yeni rekorun sahibi oldu.

TÜRKİYE'DEN YETİŞİP GİDEN EN PAHALI İSİM

Yusuf Yazıcı, Türkiye'de altyapı eğitimini alarak yurt dışına giden oyuncular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu unvanını da aldı. Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon euroya giden Cengiz Ünder bu listede ikinci sıraya gerilerken 13 milyon euroyla Galatasaray'dan Atletico Madrid'e giden Arda Turan da üçüncü sıraya düştü.

EN PAHALI TÜRKLER LİSTESİNDEN 6. SIRAYA YERLEŞTİ

Yusuf Yazıcı, Türk oyuncular arasındabu transferle birlikte en pahalı 6. Türk futbolcu oldu. Listenin başında 34 milyon euroluk bedelle Barcelona'ya transfer olan Arda Turan var. Onu 22,5 milyon euroya Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun takip ediyor. 21 milyon euro ile Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü listede kendine yer bulurken, Juventus'un 18 milyon euroya transfer ettiği Merih Demiral ise listede beşinci sırada...