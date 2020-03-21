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Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor

A Milli Takım ve Fransız Lille Kulübü'nün yıldızı Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

21.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:50
Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor

A Milli Takım ve Fransız Lille Kulübü'nün yıldızı Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

Fransa Ligi'nin 19'uncu haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren Yazıcı, Antalya 'da form tutuyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.

Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan milli yıldız, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yusuf Yazıcı'nın bireysel çalışmalarından detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Yusuf Yazıcı, Antalya, Spor

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