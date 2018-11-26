Yusuf Yazıcı: "Burada Bir Altyapı Gerçeği Var"

Kaleci Uğurcan Çakır ise, "Galip gelmek istiyorduk ev başardık. Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Hedeflerim gerçekleşince, o zaman konuşuruz. Son dakikada Yiğithan ile hafif bir çarpışma oldu. Önemli değil." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de ilk maçını oynayan Hüseyin Türkmen, "Süper Lig'de ilk kez böylesine bir maçta 11'de oynamak önemliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık. Taraftarımız bizlere destek olsun." açıklamasında bulundu.