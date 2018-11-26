Yusuf Yazıcı: "Burada Bir Altyapı Gerçeği Var"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor
evinde Fenerbahçe
'yi 2-1 mağlup etti. Maç sonu altyapıdan gelen 3 isim Yusuf Yazıcı
, Uğurcab Çakır ve Hüseyin Türkmen
açıklamalarda bulundu.
Maç sonu konuşan Yusuf Yazıcı, "Çok mutluyuz güzel bir galibiyet aldık. Buna hem bizim hem de taraftarımızın ihtiyacı vardı. Hüseyin ve Uğurcan kardeşlerim bugün göz doldurdu. Burada bir altyapı gerçeği var." dedi.
Kaleci Uğurcan Çakır ise, "Galip gelmek istiyorduk ev başardık. Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Hedeflerim gerçekleşince, o zaman konuşuruz. Son dakikada Yiğithan ile hafif bir çarpışma oldu. Önemli değil." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de ilk maçını oynayan Hüseyin Türkmen, "Süper Lig'de ilk kez böylesine bir maçta 11'de oynamak önemliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık. Taraftarımız bizlere destek olsun." açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe,Trabzonspor,Yusuf Yazıcı
26 Kasım 2018 Pazartesi 00:27