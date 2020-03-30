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Yusuf Yazıcı'dan anlamlı yardım

Fransa'nın Lille Kulubü'nde oynayan Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

30.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:22
Yusuf Yazıcı'dan anlamlı yardım
Fransa 'nın Lille Kulubü'nde oynayan Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulubüne transfer olan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Yazıcı, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde vatandaşlara yardımda bulundu. - TRABZON
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Kaynak: İHA

Etiketler: Yusuf Yazıcı, Trabzon, Fransa, Spor
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Haberler ›› Spor ››Yusuf Yazıcı'dan anlamlı yardım - Spor
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