Haberler » Spor » Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans! - Spor

Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!

Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki performansı, hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Ajax karşısında vasat bir futbol ortaya koyan milli oyuncu, 82. dakikada oyundan alınmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, dünkü maçın ardından Yusuf'u sert bir şekilde eleştirdi.

28.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:20Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!

Yusuf Yazıcı, sezon başında Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'takımda kalması' yönündeki ikna çabalarına rağmen geri adım atmamış, Trabzonspor'dan Lille'e rekor bedelle transfer olmuştu. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Fransız ekibini tercih eden milli futbolcu, kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı.

AVRUPA MACERASI ERKEN SONA ERDİ

Devler Ligi H Grubu'nda kendi evinde 'a da 2-0 boyun eğen Lille, 1 puanla son sırada kalınca Yusuf Yazıcı'nın Avrupa macerası erken sona erdi. Yusuf'un ve takımının başarısız performansı, sosyal medyada da birçok yorumu beraberinde getirdi.

(Skorer)


Yusuf Yazıcı, Ajax, Spor

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:30 Servet Yardımcı'ndan İtalyan basın mensuplarına Şampiyonlar Ligi Finali bilgilendirmesi
17:29 'Amigo' şarkı söyledi, belediye otobüsü tribüne döndü
17:29 Bülent Uygun: Şerefli ve onurlu kardeşlerimizi buraya getireceğiz
17:28 Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'daki hedeflerini anlattı Açıklaması
17:26 Marius Sumudica: "Aldığımız 16 puan herkes için sürpriz"
17:19 Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!
17:12 Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı
16:42 Federico Valverde'nin serbest kalma bedeli: 750 milyon euro
16:35 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
16:08 Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti
16:00 Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti
15:36 Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
28.11.2019 17:39:02