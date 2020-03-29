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Yusuf Yazıcı'dan memleketi Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşerilerini unutmadı.

29.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:41
Yusuf Yazıcı'dan memleketi Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Fransa 'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşerilerini unutmadı. Yazıcı, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen ailelere elleriyle hazırladığı ve dezenfekte ettiği erzakları bireysel hijyen önlemlerini de alarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Aralık ayında yaşadığı sakatlık sonrası Roma'da operasyon geçiren ve fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli oyuncu, koronvirüs nedeniyle zor durumda bulunan ihtiyaç sahiplerine kendi hazırladı ve dezenfekte ettiği erzak kolilerini dağıttı. Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi ve Aydınlık Eveler Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi aileye muhtarlık aracılığıyla ulaşan Yazıcı, ailelerin hem ihtiyaçlarını giderdi, hem de onları sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret etti.

KENDİ HAZIRLADIĞI ERZAK KOLİLERİNİ ELLERİYLE DAĞITTI

Damar tıkanıklığı nedeniyle ayağı kesilen ve sonrasında protez bacak takılan bir Trabzonspor taraftarı, Yusuf Yazıcı'nın ziyaretinden dolayı çok muylu olduğunu belirtirken, "Siz bizim aşkımızsınız, size kurban olurum, muhtarımız da sağ olsun bizlere yardımcı oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yusuf Yazıcı'nın kendi elleriyle erzak dağıtımı

-Yusuf Yazıcı'nın ihtiyaç sahipleriyle konuşması


Kaynak: DHA

Etiketler: Yusuf Yazıcı, Fransa, Spor

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Haberler ›› Spor ››Yusuf Yazıcı'dan memleketi Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı - Spor
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