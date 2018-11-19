Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'dan, Kendisini Aşağılayan Kızlara Tokat Gibi Cevap

Youtube kanallarına takipçi edinmek adına Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonporlu futbolcuların instagram profillerini inceleyen 2 genç kızın yorumları olay olmuştu. Yusuf Yazıcı'nın profilini inceleyen genç kızlar, "Standart bir insan profili değil mi?" yorumunda bulundu.

"ŞU FOTOĞRAFI KOYAN BİRİNE CEVAP VERMEM"

Ardından ise diğer fotoğraflar için, "Şu fotoğraf koyan biri bana dm atsa ben cevap vermem... Futbolcu değil, az takipçisi var şu fotoğrafı var DM atıyor cevap verir misin? Ben vermem..." ifadelerini kullanmıştı Takipçi kazanmak için yapılan bu yorumlar ise sosyal medyada kısa zamanda yayılırken çok sayıda kişiden de tepki geldi. Ancak en anlamlı tepkiyi konunun muhatabı Yusuf Yazıcı verdi.

"FOTOĞRAFLARA BURADAN BAKABİLİRLER"

İnstagram'da ki fotoğraflarını inceleyen 2 genç kıza Yusuf Yazıcı bu twitter üzerinden yanıt verdi. 2 genç kızın eleştiri konusu fotoğraflarını twitter'e de atan Yusuf, " Instagram'da bol bol var ama burayı biraz ihmal etmişim. Canım ailemin ve güzel köyümün fotoğraflarına buradan da bakabilirler." ifadelerini kullandı. Bu yorum kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.