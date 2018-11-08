Yusuf Yazıcı, Engelli Çocuk ve Gençlerle Buluştu

Trabzon
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi liderleri ve gönüllüleri ile Trabzon'daki bedensel engelli çocuk ve gençleri ziyaret eden Yusuf, spor hayatıyla ilgili tecrübelerini paylaştı.
Yusuf Yazıcı
, hedefleri doğrultusunda azim ve sabırla çalışan herkesin mutlaka başarıya ulaşacağını vurgulayarak, gençlerle bir arada olmaktan ve onlara katkı sağlayacak projelerin içinde yer almaktan keyif duyduğunu ifade etti.
Bordo-mavili futbolcu, daha sonra gençlik merkezinin kırmızı yeleğini giyerek, bedensel engelli çocuklar ve gençlerle fotoğraf çektirdi.
Yusuf Yazıcı, ziyaretin anısına çocuk ve gençlere imzalı formasını hediye etti.
Trabzon,Yusuf Yazıcı
08 Kasım 2018 Perşembe 18:35