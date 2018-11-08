08 Kasım 2018, 18:35
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Yusuf Yazıcı, Engelli Çocuk ve Gençlerle Buluştu

Yusuf Yazıcı, Engelli Çocuk ve Gençlerle Buluştu

Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında Trabzon'da bedensel engelli çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi liderleri ve gönüllüleri ile Trabzon'daki bedensel engelli çocuk ve gençleri ziyaret eden Yusuf, spor hayatıyla ilgili tecrübelerini paylaştı.
Yusuf Yazıcı, hedefleri doğrultusunda azim ve sabırla çalışan herkesin  mutlaka başarıya ulaşacağını vurgulayarak, gençlerle bir arada olmaktan ve onlara  katkı sağlayacak projelerin içinde yer almaktan keyif duyduğunu ifade etti.
Bordo-mavili futbolcu, daha sonra gençlik merkezinin kırmızı yeleğini  giyerek, bedensel engelli çocuklar ve gençlerle fotoğraf çektirdi.
Yusuf Yazıcı, ziyaretin anısına çocuk ve gençlere imzalı formasını  hediye etti.
Trabzon,Yusuf Yazıcı

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