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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi!

Lille ile transfer görüşmesi için Fransa'ya giden Yusuf Yazıcı, Fransız temsilcisinin formasını giydi.

06.08.2019 09:58 Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransız temsilcisi Lille ile transfer görüşmelerini tamamlamak için dün gece Fransa'ya gitmişti. Genç yıldız Lille formasını sırtına geçirdi.

Bu transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı, gece havaalanına kendisini uğurlamaya gelen Trabzonspor taraftarına, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Siz kalbimin en güzel derinliklerinde olacaksınız. Ben gidiyorum ki Erdoğdulu bir arkadaşınız bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum" diyerek veda etmişti.

AHMET AĞAOĞLU: İÇİME KAN DAMLADI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncunun transfer süreciyle ilgili, "Yusuf Yazıcı bizim için yeniden başlayan hikayenin başrol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyaç duyduğumuz dönemde, yani geçen sene dahi göndermediğimiz yerde bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibaren hikaye yarım kaldı. İçime kan damladı. Biz işin para kısmında değildik. Böyle bir gelire de bu hikaye içinde ihtiyacımız yoktu. Ancak oyuncumuzun bu konudaki ısrarı, transferi bu noktaya getirdi. Bundan sonra da bu hikaye tamamlanana kadar kadar hiçbir oyuncumuzu gönderme düşüncesinde değiliz" demişti.

BÖYLE VEDA ETTİ

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'dan ayrılma kararı aldığını aktararak, şunları kaydetmişti:

"Çok değerli Trabzonspor taraftarları, malumunuz olduğu üzere bir süredir transferimle ilgili haberleri takip ediyorsunuz. Bu süreçte hep sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak bugün itibarıyla bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarımın iyileştirilmesi başta olmak üzere birçok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim, Trabzonspor'da oynamam gerektiğini defalarca bana iletti. Ancak ben Trabzon'umu, Trabzonspor'umu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, altyapısında yetiştiğim, A takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonspor'umdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım."

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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Fransa, Spor

YORUMLAR (8)
ŞİNASİ DAMDANAKAN: lille bunu aldığına çok pişman olacak. tipik düz bir anadolu topçusu. hamsi kafalılar iyi kitledi bunu fransızlara.
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HACI AMA AMCA DEĞİL: bence geç bile kaldı daha önce gitmeliydi umarım arda gibi kendini bozmaz
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HAYIRLI OLSUN: Üzerinde çomar yazan forma çok yakışmış yusuf
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HAYIRLI OLSUN: Trabzonspor Trabzonspor forması ile temsil edilir. 1 yıl bekleyecektin ondan sonra gönül rahatlığı ile uğurlayacaktık bu sene o sene takımın gücü en az % azaldı. Böyle olmamalıydı.
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FMCİ: yusuf yetenekli karakterli düzgün bir kardeşimiz . hiç arkasından atıp tutmaya gerek yok profesyonellik bunu gerektirir. trabzon tarihinde belki benzeri olmayacak bir bedelle transfer olmuş takımına herkesten çok fayda sağlamıştır. inşallah lille onun için merdiven takım olacak onu çok daha iyi yerlerde büyük kulüplerde göreceğiz. başarılar diliyorum.
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6111: memleketımden gıdıyorum falan dılan dıye yazıyors cızıyordun nıye 61 numara gıymedın ozaman yusuf bey gokdenız kadar olamadın yolun acık olsun futbol bılgıne lafım yok
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CAN: Bencede 61 i giymeli idi lakın bazı takımlarda ve liglerde forma numara kısıtlaması var belki ordada bu durum vardır
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RONALADO: nankör 1 sene daha bekleyemedin
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